Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

В столице заботятся о качестве жизни не только москвичей, но и их питомцев. Инфраструктура для них активно развивается. Об этом во Всемирный день домашних животных рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что жители города могут воспользоваться услугами государственных ветклиник. Таких в столице 26. Круглосуточно работают выездная служба и контакт-центр.

Кроме того, следить за здоровьем животных стало удобнее с сервисом "Мой питомец". Там собрана вся информация о ветуслугах в городе. Есть и медкарта питомца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.