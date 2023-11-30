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Новости

30 ноября, 07:45

Новости

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

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В столице заботятся о качестве жизни не только москвичей, но и их питомцев. Инфраструктура для них активно развивается. Об этом во Всемирный день домашних животных рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что жители города могут воспользоваться услугами государственных ветклиник. Таких в столице 26. Круглосуточно работают выездная служба и контакт-центр.

Кроме того, следить за здоровьем животных стало удобнее с сервисом "Мой питомец". Там собрана вся информация о ветуслугах в городе. Есть и медкарта питомца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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