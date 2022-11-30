Собянин: Москва обеспечит стабильные поставки аккумуляторов для электротранспорта

В Москве будут производить аккумуляторы для электротранспорта – распоряжение подписал Сергей Собянин. Такая техника нужна для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов.

Мэр города принял решение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторов. По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории города производство пяти типов аккумуляторных батарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.