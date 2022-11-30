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Собянин: Москва обеспечит стабильные поставки аккумуляторов для электротранспорта

Собянин: Москва обеспечит стабильные поставки аккумуляторов для электротранспорта

Собянин провел технический пуск трех станций северо-восточного отрезка БКЛ

Технический пуск трех новых станций БКЛ прошел в Москве

Новости часа: в Москве провели технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Собянин провел технический пуск нового участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской"

Собянин заявил, что основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году

Основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году – Собянин

Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

В Москве будут производить аккумуляторы для электротранспорта – распоряжение подписал Сергей Собянин. Такая техника нужна для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов.

Мэр города принял решение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторов. По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории города производство пяти типов аккумуляторных батарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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