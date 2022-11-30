Собянин заявил, что основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году

Основные работы по строительству Южной рокады будут завершены уже в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Эта скоростная трасса станет частью нового дорожного каркаса Москвы. В него входят Московский Скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и Южная рокада. Они будут дублировать МКАД, Третье транспортное кольцо и центральные улицы.

В данный момент строятся четыре участка Южной рокады. Один из них – от улицы Марьинский Парк до МКАД – готов на 40%. Его открытие улучшит транспортную доступность районов Марьино, Люблино и Капотня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.