30 октября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва – мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Собянин: Москва – мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Москва является мировым лидером по цифровому вовлечению жителей в жизнь города, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в электронных проектах столицы участвуют более 9 миллионов человек.

Для москвичей создана уникальная цифровая система, где люди могут контролировать выполнение проектов и предлагать свои идеи. Среди самых популярных сервисов – портал "Наш город", проекты "Город идей", "Активный гражданин", "Активный гражданин – детям", "Город заданий", городская программа лояльности "Миллион призов" и акции "ВыбираемВместе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

