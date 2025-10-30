Форма поиска по сайту

30 октября, 10:45

Мэр Москвы

Мэр Москвы: завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро Москвы завершен, сообщил в MAX Сергей Собянин. Специалисты провели работы по переборке тоннелей между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская". Это необходимо для включения "Шелепихи" и "Делового центра" в новый радиус.

По словам заместителя главного инженера компании-подрядчика Евгения Коптева, тоннели расширили с 6 до 10 метров для их соединения. Часть пути строилась механизированным комплексом, а более 300 метров проложили вручную горным способом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортметрогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

