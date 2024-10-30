Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели в Москве оформили специальные льготные кредиты на сумму более 600 миллионов рублей, заявил Сергей Собянин.

В ТиНАО завершены работы по возведению двух современных пожарных депо, указал заммэра Владимир Ефимов.

Из-за возможной гололедицы водителей просят ездить на зимней резине или воспользоваться общественным транспортом, призывают в Дептрансе.

