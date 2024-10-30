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Новости

Новости

30 октября, 22:30

Новости

Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры Москвы

Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели в Москве оформили специальные льготные кредиты на сумму более 600 миллионов рублей, заявил Сергей Собянин.

В ТиНАО завершены работы по возведению двух современных пожарных депо, указал заммэра Владимир Ефимов.

Из-за возможной гололедицы водителей просят ездить на зимней резине или воспользоваться общественным транспортом, призывают в Дептрансе.

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