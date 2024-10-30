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Новости

30 октября, 22:00

Новости

Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкция новых дорог в Коммунарке улучшит транспортное обслуживание для более 165 тысяч человек, сказал Сергей Собянин.

Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в условиях непогоды, указала пресс-служба перевозчика.

Десять домов в Лосиноостровском районе расселили с начала программы реновации. Это информация департамента градостроительной политики города.

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