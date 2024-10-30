Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкция новых дорог в Коммунарке улучшит транспортное обслуживание для более 165 тысяч человек, сказал Сергей Собянин.

Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в условиях непогоды, указала пресс-служба перевозчика.

Десять домов в Лосиноостровском районе расселили с начала программы реновации. Это информация департамента градостроительной политики города.

