30 октября, 22:00Новости
Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкция новых дорог в Коммунарке улучшит транспортное обслуживание для более 165 тысяч человек, сказал Сергей Собянин.
Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в условиях непогоды, указала пресс-служба перевозчика.
Десять домов в Лосиноостровском районе расселили с начала программы реновации. Это информация департамента градостроительной политики города.