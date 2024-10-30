Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва наращивает грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний. Об этом заявил Сергей Собянин.

Десять старых домов в Лосиноостровском районе расселили с начала программы реновации, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Завершается реставрация фасада павильона № 67 "Советская печать" на ВДНХ".