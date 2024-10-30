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Новости

30 октября, 13:45

Новости

Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Сергей Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мнёвники

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва наращивает грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний. Об этом заявил Сергей Собянин.

Десять старых домов в Лосиноостровском районе расселили с начала программы реновации, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Завершается реставрация фасада павильона № 67 "Советская печать" на ВДНХ".

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