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Новости

30 октября, 12:45

Новости

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Сергей Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мнёвники

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: бывшую промзону Воронцово реорганизуют в 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подготовкой спортсменов в Москве занимаются более 3,4 тысячи специалистов, 350 из них носят звание "Заслуженный тренер". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Завершено благоустройство общественной территории возле жилых домов на Симоновской набережной, проинформировала Москомархитектура.

Кинопарк "Москино" покажет масштабную историческую реконструкцию событий Смутного времени 3 и 4 ноября.

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