Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подготовкой спортсменов в Москве занимаются более 3,4 тысячи специалистов, 350 из них носят звание "Заслуженный тренер". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Завершено благоустройство общественной территории возле жилых домов на Симоновской набережной, проинформировала Москомархитектура.

Кинопарк "Москино" покажет масштабную историческую реконструкцию событий Смутного времени 3 и 4 ноября.