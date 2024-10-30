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Новости

30 октября, 11:45

Новости

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Сергей Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мнёвники

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: бывшую промзону Воронцово реорганизуют в 2030 году

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости построят в Хорошёво-Мнёвниках

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Южном округе в нынешнем сезоне преобразили четыре зеленые зоны по руслу реки Городни. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов МЦД-1 и двух направлений МЖД изменится с 31 октября до 29 ноября, сообщили в Московской железной дороге.

В Москве стартовал образовательный проект детского и юношеского творчества "АРТерия", заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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