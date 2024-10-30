Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Южном округе в нынешнем сезоне преобразили четыре зеленые зоны по руслу реки Городни. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов МЦД-1 и двух направлений МЖД изменится с 31 октября до 29 ноября, сообщили в Московской железной дороге.

В Москве стартовал образовательный проект детского и юношеского творчества "АРТерия", заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.