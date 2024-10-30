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30 октября, 08:45

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Сергей Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

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Четыре зеленые зоны благоустроили в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр рассказал, что территории расположены по руслу реки Городни. Они образуют единый рекреационный маршрут, который начинается недалеко от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка в Чертанове Центральном. На территориях сделали тропы из специальных материалов, поставили лавочки и лежаки, установили мягкую подсветку. Также оборудованы детские и спортивные площадки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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