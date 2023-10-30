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30 октября, 18:15

Транспорт

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

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Развитие метро и железных дорог просто невозможно представить без московских производителей, сообщил Сергей Собянин в соцсетях. Например, в столице выпускают вагоны повышенной комфортности класса "люкс".

Кроме того, Москва поставляет осветительное оборудование и кабели, при этом Московский тормозной завод производит оборудование для вагонов с 1921 года. А еще один завод установил собственную систему управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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