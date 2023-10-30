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30 октября, 17:15

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Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

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Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 6 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной был перенесен на понедельник. В эти два дня за парковку в любой тарифной зоне платить не нужно.

Исключения – парковки со шлагбаумом. Они в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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