Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 6 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной был перенесен на понедельник. В эти два дня за парковку в любой тарифной зоне платить не нужно.

Исключения – парковки со шлагбаумом. Они в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.