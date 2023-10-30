Новости часа: благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка "Яуза" выполнили примерно на 90%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили к зиме московские цветники. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 170 мероприятий организуют в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.