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Новости

Новости

30 октября, 16:30

Город

Новости часа: благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка "Яуза" выполнили примерно на 90%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили к зиме московские цветники. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 170 мероприятий организуют в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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