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Новости

30 октября, 22:15

Новости

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

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Достроить электродепо "Столбово" планируют в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

Это электродепо будет обслуживать поезда двух линий – Троицкой и Сокольнической, а также станет одним из крупнейших депо столичного метро. Общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров.

Что изменится для пассажиров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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