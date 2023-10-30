Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Достроить электродепо "Столбово" планируют в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

Это электродепо будет обслуживать поезда двух линий – Троицкой и Сокольнической, а также станет одним из крупнейших депо столичного метро. Общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров.

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