Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Столбово" в районе Коммунарки построят к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Резкое потепление начнется в Москве вечером 30 октября. Синоптики прогнозируют до десяти градусов в столице во вторник, 31 октября.

Новостройку на Шушенской улице передали под заселение по реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.