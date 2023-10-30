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Новости

30 октября, 15:15

Общество

Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Столбово" в районе Коммунарки построят к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Резкое потепление начнется в Москве вечером 30 октября. Синоптики прогнозируют до десяти градусов в столице во вторник, 31 октября.

Новостройку на Шушенской улице передали под заселение по реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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