Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство электродепо "Столбово" планируют завершить в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аномальное потепление начинается в столице 30 октября. По данным синоптиков, 31 октября будет до 9 градусов.

Два исторических здания в Москве восстановят по программе "один рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.