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Новости

30 октября, 14:15

Общество

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство электродепо "Столбово" планируют завершить в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аномальное потепление начинается в столице 30 октября. По данным синоптиков, 31 октября будет до 9 градусов.

Два исторических здания в Москве восстановят по программе "один рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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