Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Строительство электродепо "Столбово" планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Депо будет обслуживать поезда двух линий метро – Троицкой и Сокольнической. В нем создадут более тысячи рабочих мест. Кроме того, "Столбово" позволит в два раза увеличить число поездок в южной части Сокольнической ветки.

По словам мэра, с 2011 года в столице построили или реконструировали 11 депо московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.