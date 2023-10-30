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30 октября, 14:15

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Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

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Строительство электродепо "Столбово" планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Депо будет обслуживать поезда двух линий метро – Троицкой и Сокольнической. В нем создадут более тысячи рабочих мест. Кроме того, "Столбово" позволит в два раза увеличить число поездок в южной части Сокольнической ветки.

По словам мэра, с 2011 года в столице построили или реконструировали 11 депо московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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