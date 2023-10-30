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Новости

30 октября, 13:30

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Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь детского кластера при реконструкции участка парка "Яуза" составила более 2 700 квадратных метров. Как рассказал Сергей Собянин, благоустройство парка завершено на 90%.

Завершили основные работы первого этапа благоустройства у станции метро "Медведково". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Еще пять причалов для регулярного речного электротранспорта отправили из Перми в Москву. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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