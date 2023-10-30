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30 октября, 12:00

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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

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Благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

В этом году работы проводят на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, выполнили первый этап благоустройства части парка в пойме реки Чермянки, это вдоль Сельскохозяйственной улицы. А еще привели в порядок парк "Ростокинский акведу" вдоль Яузы и проезда Кадомцева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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