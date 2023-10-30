Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3,5 тысячи тренеров работают с московскими спортсменами. Сергей Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником.

Сильный снегопад, переходящий в дождь, сохранится в Москве до 15:00. Это данные комплекса городского хозяйства.

Новую эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.