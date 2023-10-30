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30 октября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

Анимация поможет развитию креативной индустрии Москвы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья – Собянин

Столичной косметической фабрике "Свобода" исполняется 180 лет – Собянин

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3,5 тысячи тренеров работают с московскими спортсменами. Сергей Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником.

Сильный снегопад, переходящий в дождь, сохранится в Москве до 15:00. Это данные комплекса городского хозяйства.

Новую эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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