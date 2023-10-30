Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

На севере столицы, на территории бывшего авиастроительного завода "МиГ", появится современный городской квартал. Там будут и дома по программе реновации, и детские сады, и школы, а также поликлиники и спорткомплексы. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, город заключил контракт с инвестором

В итоге появится порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.