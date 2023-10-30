Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

30 октября в России отмечается День тренера. В Москве 304 человека носят звание "Заслуженный тренер России". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что за подготовку московских спортсменов отвечают свыше 3,5 тысячи специалистов. Кроме того, с учениками в школах и колледжах работают более 8 тысяч учителей физкультуры и педагогов допобразования физкультурно-спортивной направленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.