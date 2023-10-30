Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 07:45

Спорт

Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

Анимация поможет развитию креативной индустрии Москвы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья – Собянин

Столичной косметической фабрике "Свобода" исполняется 180 лет – Собянин

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Новости часа: более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненная ситуация"

Почти 1,5 тыс инженеров закончили Московскую техническую школу

30 октября в России отмечается День тренера. В Москве 304 человека носят звание "Заслуженный тренер России". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что за подготовку московских спортсменов отвечают свыше 3,5 тысячи специалистов. Кроме того, с учениками в школах и колледжах работают более 8 тысяч учителей физкультуры и педагогов допобразования физкультурно-спортивной направленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика