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30 октября, 07:45

Город

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

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Более 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" в центрах госуслуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сервис помогает за одно посещение решить все вопросы, связанные с оформлением документов: от бумаг, связанных с регистрацией недвижимости до смены имени и фамилии. Москвичи могут оформить все документы по 9 тематическим жизненным ситуациям.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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