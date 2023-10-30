Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Более 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" в центрах госуслуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сервис помогает за одно посещение решить все вопросы, связанные с оформлением документов: от бумаг, связанных с регистрацией недвижимости до смены имени и фамилии. Москвичи могут оформить все документы по 9 тематическим жизненным ситуациям.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".