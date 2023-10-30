Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, с начала 2023 года на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости.

Как отметил мэр, эта ситуация еще раз доказывает, что данная сфера в столице остается стабильной, и она динамично развивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.