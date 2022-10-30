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Центральному дому журналиста на Никитском бульваре вернут исторический облик

Центральному дому журналиста на Никитском бульваре вернут исторический облик

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Центральному дому журналиста на Никитском бульваре возвращают исторический облик. Первый этап реставрации завершен. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты уже поработали над главным фасадом здания. Внутри восстановили мраморный камин, лепнину, стены и паркет в Каминном зале, а также элементы декора парадной лестницы. В вестибюле воссоздали мозаичный пол, отреставрировали хрустальные люстры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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