У жителей Алтуфьевского района появились места для отдыха в любую погоду

У жителей Алтуфьевского района теперь есть комфортные места для отдыха в любую погоду. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Собянин.

Сначала в районе открыли общественный центр в бывшем кинотеатре "Марс", а в этом году привели в порядок сквер и пруд рядом с ним. На берегу проложили дорожки, в том числе для бега. Установили детский игровой городок, качели и спортплощадки с тренажерами.

Изюминкой обновленного сквера стала световая инсталляция в виде Солнечной системы. Ну а летом на пирсе можно будет загорать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.