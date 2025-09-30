Форма поиска по сайту

30 сентября, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном

Новая дорога в районе Бирюлево Западное соединит четыре улицы. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, добраться можно будет от Булатниковского проезда до Проектируемого № 5108. По пути сделают съезды на Харьковский проезд и Медынскую улицу. Жителям района и новых домов по реновации будет удобнее и быстрее добираться до ближайших железнодорожных станций.

мэр МосквыгороддорогистроительствовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

