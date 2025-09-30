Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Жителям столицы предлагают внести свой вклад в развитие кинопарка "Москино". На платформе "Город идей" стартовал проект "Время снимать кино", о котором сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

До 2 октября москвичи смогут предложить свои идеи по развитию образовательной программы, расширению ассортимента сувенирной продукции, обновлению декораций и продвижению кинопарка в социальных сетях. Лучшие инициативы определят с помощью голосования.

