Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

Собянин: на ИТ-специальности в колледжах поступили около 7,7 тыс студентов

"Новости дня": началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским

Собянин: началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским

Собянин: Госсовет стал важным инструментом взаимодействия регионов и органов власти

Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

Жителям столицы предлагают внести свой вклад в развитие кинопарка "Москино". На платформе "Город идей" стартовал проект "Время снимать кино", о котором сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

До 2 октября москвичи смогут предложить свои идеи по развитию образовательной программы, расширению ассортимента сувенирной продукции, обновлению декораций и продвижению кинопарка в социальных сетях. Лучшие инициативы определят с помощью голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика