Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

В Москве подводят итоги сезона городского благоустройства. О наиболее значимых проектах в Юго-Западном округе написал в личном блоге Сергей Собянин. В Бутовском лесопарке появился новый спортивный сквер площадью 19 гектаров.

В районе Ясенево сформировали целый спортивный кластер, объединивший футбольное поле, зоны для контактных единоборств и воркаута. Местные жители отмечают, что новые площадки стали особенно популярны у детей и подростков.

