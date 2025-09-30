30 сентября, 10:00Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы
В Москве подводят итоги сезона городского благоустройства. О наиболее значимых проектах в Юго-Западном округе написал в личном блоге Сергей Собянин. В Бутовском лесопарке появился новый спортивный сквер площадью 19 гектаров.
В районе Ясенево сформировали целый спортивный кластер, объединивший футбольное поле, зоны для контактных единоборств и воркаута. Местные жители отмечают, что новые площадки стали особенно популярны у детей и подростков.
