Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во вторник, 1 октября, в Москве начинается осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подготовка к проходке тоннелей началась на будущей станции метро "Рублево-Архангельское". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

37 объектов образования построили в Москве с начала 2024 года. Данные привел столичный комплекс градостроительной политики и строительства.