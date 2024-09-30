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Новости

Новости

30 сентября, 18:15

Новости

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин назвал Москву одним из самых умных и технологичных городов мира

Собянин объявил о грядущем начале осеннего сезона проекта "Мой спортивный район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во вторник, 1 октября, в Москве начинается осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подготовка к проходке тоннелей началась на будущей станции метро "Рублево-Архангельское". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

37 объектов образования построили в Москве с начала 2024 года. Данные привел столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

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