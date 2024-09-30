Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сумма контрактов компаний Москвы и стран БРИКС+ превысила 21 миллиард рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще несколько центров ментального здоровья могут открыть в Москве в ближайшее время. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Новое понижение температуры обещают в Москве с пятницы, 4 октября. О погодных условиях рассказали синоптики.