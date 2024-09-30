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Новости

Новости

30 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин назвал Москву одним из самых умных и технологичных городов мира

Собянин объявил о грядущем начале осеннего сезона проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Сергей Собянин: ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

Собянин: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сумма контрактов компаний Москвы и стран БРИКС+ превысила 21 миллиард рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще несколько центров ментального здоровья могут открыть в Москве в ближайшее время. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Новое понижение температуры обещают в Москве с пятницы, 4 октября. О погодных условиях рассказали синоптики.

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