30 сентября, 15:30Новости
Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пять переулков благоустраивают в районе Цветного бульвара, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Производство химической отрасли в Москве выросло на 10% за семь месяцев, отметил заммэра Максим Ликсутов.