Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять переулков благоустраивают в районе Цветного бульвара, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Производство химической отрасли в Москве выросло на 10% за семь месяцев, отметил заммэра Максим Ликсутов.