Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

В Москве открыли еще семь поликлиник после реконструкции. Все они будут работать по новому московскому стандарту, рассказал Сергей Собянин.

В число обновленных медучреждений вошло и головное здание городской поликлиники № 5, расположенное по адресу Даев переулок, дом 3, строение 1. Комплексная реконструкция длилась год. Здание площадью около девяти тысяч квадратных метров практически полностью перестроили. Благодаря реконструкции мощность медучреждения увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет 954 посещения в смену. Всего медпомощь там смогут получать 66 тысяч москвичей.

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