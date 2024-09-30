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30 сентября, 15:15

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Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

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В Москве открыли еще семь поликлиник после реконструкции. Все они будут работать по новому московскому стандарту, рассказал Сергей Собянин.

В число обновленных медучреждений вошло и головное здание городской поликлиники № 5, расположенное по адресу Даев переулок, дом 3, строение 1. Комплексная реконструкция длилась год. Здание площадью около девяти тысяч квадратных метров практически полностью перестроили. Благодаря реконструкции мощность медучреждения увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет 954 посещения в смену. Всего медпомощь там смогут получать 66 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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