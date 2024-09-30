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Новости

30 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин назвал Москву одним из самых умных и технологичных городов мира

Собянин объявил о грядущем начале осеннего сезона проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Сергей Собянин: ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

Собянин: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Собянин рассказал, как в столице спасают самых маленьких пациентов

Собянин рассказал о результатах работы второго речного маршрута ЗИЛ – Печатники

Собянин рассказал, как в столице спасают самых маленьких пациентов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 7 поликлиник открыли после реконструкции в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по благоустройству части парка "Москворецкий" подходят к концу, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики предупредили о сильном ветре в столице в начале октября.

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