Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 7 поликлиник открыли после реконструкции в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по благоустройству части парка "Москворецкий" подходят к концу, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики предупредили о сильном ветре в столице в начале октября.