Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

В Москве после реконструкции открылись еще семь зданий городских поликлиник, рассказал Сергей Собянин в ходе посещения одной из таких – головного здания ГП № 5 в Даевом переулке в Красносельском районе.

Мэр уточнил, что эту клинику не обновляли на протяжении 40 лет с того момента, как она была построена. Все поликлиники будут работать по новому московскому стандарту с максимально комфортными условиями для пациентов и врачей.

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