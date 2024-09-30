Собянин объявил о грядущем начале осеннего сезона проекта "Мой спортивный район"

Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в Москве 1 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, летом бесплатные тренировки посетили почти 70 тысяч человек. Осенняя программа обещает быть не менее насыщенной.

Принять участие в тренировках на свежем воздухе смогут все желающие старше 18 лет. В рамках проекта будут проводиться фитнес-тренировки, под которые отведены 30 площадок. Они запланированы на вторники, четверги и субботы. Также горожане смогут заниматься бегом на 6 площадках по средам и воскресеньям.

Более подробное расписание тренировок опубликовано на сайте проекта. Там же можно зарегистрироваться на мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.