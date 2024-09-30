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30 сентября, 09:00

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Сергей Собянин: ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

Сергей Собянин: ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

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Более 300 цифровых проектов во всех отраслях реализуются ежегодно в Москве. О поддержке, благодаря которой это стало возможно, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Разрабатываемые сервисы и проекты ориентированы на IT-специалистов. Например, бесплатная облачная платформа для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub. За год к ней присоединились более 19 тысяч пользователей.

Кроме того, портал открытых данных правительства Москвы предоставляет доступ к более чем 1 200 наборам данных – "Датасетам". Ими пользуются горожане, чтобы находить информацию, а IT-специалисты – для создания сервисов и приложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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