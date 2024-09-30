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30 сентября, 07:45

Новости

Собянин: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Собянин: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

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Экспорт в страны, которые входят в организацию БРИКС+, при поддержке столицы вырос почти в три раза. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Так, с помощью Московского экспортного центра сумма контрактов с 3 миллиардов рублей в 2021 году увеличилась до 8,5 миллиарда в 2023-м. Самые значимые партнеры – Китай, Индия, Иран, ОАЭ и Бразилия.

В частности, на китайский рынок вышли поставщики кино и анимации. В Индии востребовано программное обеспечение для финансового сектора и образования. А в ОАЭ поступают разработки в медицинской сфере, платежные решения для бизнеса, товары для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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