Собянин назвал присоединение четырех регионов событием международной важности

Сергей Собянин назвал подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ значимым событием международной важности. Мэр столицы отметил, что миллионы людей вернулись домой, в Россию.

Теперь предстоит большая работа по защите и восстановлению этих территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.