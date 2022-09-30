Сергей Собянин рассказал о восстановлении Донбасса. Мэр Москвы отметил, что предстоит огромная работа по поднятию данных территорий до уровня российских регионов.

Глава города отметил, что Донецк и Луганск являются побратимами Москвы, в связи с чем столица сделает все возможное для создания достойного облика, экономики и социального развития этих городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.