Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей

Центр поддержки для родственников мобилизованных откроют в Москве 1 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр будет работать на улице Сергия Радонежского на территории центра занятости "Моя карьера". Семьям мобилизованных будут помогать устраивать детей в школы и детские сады, оказывать адресную помощь. Также там посодействуют в поиске работы. При необходимости, могут определить нетрудоспособных родственников в стационары.

С семьями тех, кто отправляется на службу, пообещали поддерживать постоянный контакт. Помощь будет проактивной – сотрудники будут сами выходить на связь и поддерживать ее с подопечными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.