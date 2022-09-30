Новости часа: родственникам мобилизованных в Москве окажут адресную помощь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Родственникам мобилизованных в Москве помогут устроить детей в сад, школу, окажут адресную помощь, сообщил Сергей Собянин.

Россия будет воспринимать удары по новым территориям в качестве акта агрессии против страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он сказал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России.