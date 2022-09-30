Новости часа: центр поддержки для родственников мобилизованных откроют в Москве 1 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве откроют центр поддержки для родственников мобилизованных 1 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сотрудники московских префектур разносят по домам отзывы об аннулировании повесток после доппроверок. Об этом сообщили в АГН "Москва".

ФАС направила запросы крупнейшим маркетплейсам о ценах на армейскую экипировку. Об этом заявили в ведомстве.

Срок службы мобилизованных будет засчитан в стаж для пенсии, прокомментировал комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.