Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей

1 октября в Москве откроют центр поддержки для родственников мобилизованных. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр будет работать на улице Сергия Радонежского на территории центра занятости "Моя карьера". Семьям мобилизованных помогут устроить детей в школы и детские сады, окажут адресную помощь, посодействуют в поиске работы. А также, при необходимости, могут определить нетрудоспособных родственников в стационары.

С семьями тех, кто отправляется на службу, обещают поддерживать постоянный контакт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.