Собянин рассказал о московской программе тестирования инноваций

650 миллионов рублей за полтора года удалось привлечь разработчикам, которые приняли участие в пилотном тестировании программы инноваций московского правительства. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

140 городских и коммерческих компаний дали возможность испытать инновационную продукцию в реальных или максимально близких к реальности условиях.

Выручка участниц выросла более, чем в два раза. Тестировали, например, беспилотники для помощи медсестрам в первой градской больнице на Ленинском проспекте. С их помощью доставляли анализы из палат в лабораторию, чтобы сотрудникам не приходилось наматывать километры пешком.

Также беспилотники использовали спасатели, но с автоматизированной станцией, которая не требует оператора для дронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.