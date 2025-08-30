Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 12:15

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

С 6 по 15 сентября в столице пройдет "Марафон добрых дел". Он приурочен ко Всемирному дню оказания первой помощи, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В школах пройдут "Добрые уроки" по оказанию первой помощи. На них ребята познакомятся с волонтерской деятельностью в сфере охраны здоровья и общественной безопасности. Для взрослых проведут серию бесплатных мастер-классов в центрах "Доброе место".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоЕвгения Мирошкина

