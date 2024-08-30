Новости часа: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 августа подписаны договоры о поставке отечественных электропоездов для ВСМ-1. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 школ в Москве выбрали китайский вторым языком для изучения, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В Москве объявили штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября из-за жары. О погодных условиях предупредили синоптики.