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Новости

30 августа, 17:45

Новости

Новости часа: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Новости часа: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Новости часа: Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького

Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии имени Горького

Сергей Собянин осмотрел макет поезда "Белый кречет" в ЦВЗ "Манеж"

Новости часа: более 90% отечественных фильмов снимают в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 августа подписаны договоры о поставке отечественных электропоездов для ВСМ-1. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 школ в Москве выбрали китайский вторым языком для изучения, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В Москве объявили штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября из-за жары. О погодных условиях предупредили синоптики.

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