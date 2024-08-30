Новости часа: Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще одно пространство Московского кинокластера, в который входит Киностудия имени Горького, создадут на Рязанском проспекте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

День первокурсника пройдет 1 сентября в московском Парке Горького. Об этом сообщили столичные власти.

Воздух в Москве в первый день осени может прогреться до 31 градуса. О погодных условиях предупредили синоптики.