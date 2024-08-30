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30 августа, 15:45

Новости

Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии имени Горького

Сергей Собянин осмотрел макет поезда "Белый кречет" в ЦВЗ "Манеж"

Новости часа: более 90% отечественных фильмов снимают в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Собянин рассказал, как в Москве будет развиваться сеть зарядных станций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные решения для первого отечественного высокоскоростного поезда разработали в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Столичные водохранилища готовы к бесперебойному снабжению города в жару, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

31 августа и 1 сентября на разных площадках города пройдут кардиотренировки, пишет портал mos.ru.

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