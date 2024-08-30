Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные решения для первого отечественного высокоскоростного поезда разработали в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Столичные водохранилища готовы к бесперебойному снабжению города в жару, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

31 августа и 1 сентября на разных площадках города пройдут кардиотренировки, пишет портал mos.ru.

